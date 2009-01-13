В Симферополе столкнулись четыре маршрутки: пострадали 2 пассажирки

Два человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием 4-х маршрутных такси в Симферополе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Крыма, ДТП произошло накануне.

Автобус «Богдан», двигаясь по бульвару Ленина, врезался в автобус «БАЗ», который стоял впереди в попутном направлении. Затем «БАЗ» въехал в еще один стоявший в попутном направлении «БАЗ». В свою очередь «БАЗ» врезался в стоящий впереди еще один автобус «Богдан».

В результате ДТП две пассажирки первого автобуса «Богдан» - жительницы Феодосии, 1958 и 1980 годов рождения, получили сотрясения головного мозга, закрытые черепно-мозговые травмы, раны лица.

Проводится расследование, добавили в ГАИ.

Напомним, что пресс-служба МЧС Крыма уже несколько дней подряд предупреждает о гололедице в Симферополе.