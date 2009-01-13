Панихиды по Алексию II прошли в крымских храмах

Заупокойные богослужения по Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, который скончался 40 дней назад, прошли сегодня во всех храмах Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом по телефону корреспонденту УНИАН сообщил представитель пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии УПЦ МП.

Заупокойные богослужения проходят во вторник во всех храмах Московской епархии, сообщает ее пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря на 80-м году жизни скончался Патриарх Московский и всея Руси Алексий ІІ, который 18 лет возглавлял Русскую православную церковь.

Поместный собор Русской православной церкви, который изберет нового патриарха, пройдет в конце января в Москве.