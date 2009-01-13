Останавливалась работа крупных котельных Севастополя

Снижение давления газа на входе в Севастополь приводило к остановкам работы трех крупных котельных города, перебои с теплоснабжением ощутили почти 150 тыс. горожан.

Об этом сообщает пресс-служба городской государственной администрации со ссылкой на данные начальника Главного управления ЖКХ Владимира ХИБУЧЕНКО.

В частности, по его словам, «давление действительно низкое - где-то 2,6 кг, а надо минимум 3,1 кг, мы отбираем ежесуточно 1 млн. 340 тыс. кубометров газа, тогда как при такой температуре воздуха надо около 2 млн. Были перебои в работе крупных котельных, но мы уже стабилизировали ситуацию».

В свою очередь председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН заявил, что «ситуация сложная. Мы постоянно общаемся с руководством «Черноморнефтегаза», направили телеграммы в адрес премьер-министра и первого вице-премьера». По мнению С.КУНИЦЫНА, «это ненормально, ведь Севастополь - один из немногих регионов, который исправно платит за газ, но топлива недополучает. Поэтому в эти дни наша система теплообеспечения работает в «ручном режиме».

Как добавил глава исполнительной власти Севастополя, «Черноморнефтегаз» просто физически не может давать больший объем газа. «В Глебовском хранилище - миллиард кубометров. А в сутки могут поднимать только 5 миллионов кубометров - насосное оборудование не позволяет больше. Так что необходима реконструкция системы отбора голубого топлива, тем более, что Крым способен сам себя обеспечить газом полностью. А у нас выход один - закольцевать систему газоснабжения, завершить строительство дюкера (через Севастопольскую бухту с Северной на Южную сторону города - УНИАН), что позволит обеспечить и нормальную циркуляцию, и стабилизировать давление, не завися от крымских потребителей», - сказал он.

С.КУНИЦЫН подчеркнул, что «мы за топливо платим, значит, нужно добиваться положенного. По большому счету, нас не волнует, как расплачивается Крым, но ведь он отбирает газ до нас. Мы получаем то, что остается в трубе».

Глава города дал указание начальнику Управления образования и науки горадминистрации провести мониторинг температурного режима во всех школах и детских дошкольных учреждениях. «По каждой школе, детскому саду – принимайте отдельное решение, чтобы дети не мерзли», - заявил С.КУНИЦЫН.