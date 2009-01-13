Налоговый долг предприятий Крыма составляет 311,3 млн. грн.

За 2008 год налоговый долг предприятий Крыма в Сводный бюджет вырос на 2,4% - до 311,3 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации в Автономной Республике Крым.

Задолженность предприятий-банкротов по состоянию на 1 января 2009 года составила 123,3 млн. грн. (или 39,6% от общей суммы налогового долга).

Всего за 2008 год подразделениями взыскания в Сводный бюджет обеспечено поступлений на сумму 109,4 млн. грн.