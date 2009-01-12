Затулин не исключает: РФ в нужный момент подаст знак югу Украины

Депутат Госдумы Российской Федерации Константин ЗАТУЛИН не исключает, что Россия «в нужный момент подаст знак» юго-восточным регионам Украины для вхождения в состав России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом К.ЗАТУЛИН сказал во время Интернет-пресс-конференции на сайте политической партии «Единая Россия».

«Думаю, вы преувеличиваете не только такую готовность, но и степень легкости, с какой Россия, не думая обо всех последствиях, могла бы ”просто подать знак”. Если все так просто, как вам кажется, то ничего и не потеряно: Россия в нужный момент ”подаст знак”, а весь юго-восток Украины примет решение», - сказал К.ЗУТУЛИН, отвечая на вопрос читателя, почему Россия не подала знак после первого Северодонецкого съезда для вхождения юго-востока Украины в состав РФ.

«На самом деле, даже Переяславская рада, чью очередную годовщину в эти дни мы отмечаем, была итогом многолетних переговоров между Московским царством и Украиной Богдана Хмельницкого, ”гетмана русского народа”», - добавил он.

По его мнению, за годы своего правления Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО оказался не в силах предложить стране объединительную идею. «Напротив, он делает все возможное, чтобы настроить одних против других, навязать стране и людям свои однобокие взгляды. Учитывая то, что Украина вступила (а, на самом деле, и не выходила) в предвыборный год, нет ничего удивительного, что политический утопающий хватается за соломинку (в данном случае, за любое обострение с Россией). Симпатии большинства населения это ему не приносит, но сегодня ему не до жиру - он борется с Юлией ТИМОШЕНКО за большинство в меньшинстве», - сказал он.