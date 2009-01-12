Поступления в Сводный бюджет Крыма возросли на миллиард

По оперативным данным, за 2008 год в Сводный бюджет Крымской автономии налоговыми органами обеспечен сбор платежей в сумме 4,3 млрд. грн., что почти на 1 млрд. грн. больше поступлений за 2007 год.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Государственной налоговой администрации в Крыму.

В Государственный бюджет Украины мобилизовано 2 млрд. грн. (поступило 1670,8 млн. грн. с учетом проведенного возмещения НДС) - темп роста поступлений достиг к 2007 году составляет 130%. Дополнительно поступило 463,6 млн. гривен.

В местные бюджеты за 2008 год поступило 2,3 млрд. грн., что на 508,3 млн. грн. больше уровня поступлений 2007 года.