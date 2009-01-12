«Черноморнефтегаз» хочет сам продавать свой газ

Президиум Верховной Рады Крыма предложил Президенту Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО разрешить Государственному акционерному обществу «Черноморнефтегаз» (Симферополь) самостоятельно продавать природный газ собственной добычи всем категориям потребителей в Автономной Республике Крым.

Об этом говорится в обращении президиума ВР Крыма к В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО, текстом которого располагает УНИАН.

«Государственное акционерное общество ”Черноморнефтегаз” является единственным нефтегазодобывающим предприятием в Украине, которое осуществляет полный комплекс работ по освоению ресурсов углеводородов в акваториях морей. В украинском секторе Черного и Азовского морей сосредоточены ресурсы углеводородов в объеме около 2,3 млрд. тонн условного топлива. Активизация освоения этих ресурсов будет способствовать существенному изменению энергобаланса не только в Крыму, но и в Украине», - говорится в обращении.

Президиум ВР Крыма подчеркивает, что в настоящее время «Черноморнефтегаз» практически полностью лишено ресурсов для выполнения текущей производственной программы, проведения ремонтов, расчетов с поставщиками. «Кроме того, ГАО ”Черноморнефтегаз” не может самостоятельно обеспечить финансирование инвестиционной программы в объемах, необходимых для существенного наращивания добычи нефти и газа на шельфе, что отрицательно сказывается на состоянии энергетической безопасности государства», - отмечается в документе.

В связи с обострением ситуации в сфере поставок газа в Украину президиум крымского парламента просит В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО «путем внесения изменений в действующее законодательство разрешить, в порядке исключения, ГАО ”Черноморнефтегаз” самостоятельно реализовывать природный газ собственной добычи всем категориям потребителей в Автономной Республике Крым в соответствии с балансом поступления и распределения природного газа, утвержденным Министерством топлива и энергетики Украины, а также устанавливать экономически обоснованную цену реализации добываемого природного газа, предусмотрев в ней инвестиционную составляющую».

Положительное решение этого вопроса, считают в крымском парламенте, позволит улучшить обеспечение природным газом всех потребителей Крымской автономии и увеличить доходную часть «Черноморнефтегаза», а полученные средства направлять на реализацию инвестиционных проектов по освоению месторождений.