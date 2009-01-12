Газовый конфликт не повлияет на интеграцию Украины в ЕС

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в газовом конфликте Украина ведет себя достойно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на на пресс-конференции в Евпатории, отвечая на вопрос, может ли газовый конфликт с Россией повредить евроинтеграции Украины.

«Вы знаете, что все интеграционные процессы мы шаг за шагом проходим, они идут нелегко, но в то же время, в этом газовом конфликте Украина себя ведет достойно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что Украина помогает поставками газа ряду европейских стран.

«Мы и дальше будет прогнозируемыми партнерами для Европейского Союза и для всех наших соседей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 января Украина заявила о намерении поставлять газ в объеме 1,5 млн. кубометров в сутки Молдове и 2 млн. кубометров в сутки Болгарии из собственных резервов.