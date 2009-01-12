Симферопольский водоканал может отбросить копыта

Симферопольский городской водоканал требует от населения и предприятий всех форм собственности погасить задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения и своевременно производить оплату текущих начислений.

Об этом говорится в распространенном сегодня обращении предприятия.

В документе отмечается, что по состоянию на 1 января 2009 года потребители задолжали горводоканалу 69,3 млн. грн. Оплата услуг населением в январе текущего года составила 18% от стоимости оказанных в декабре 2008 года услуг. «Ситуация с неплатежами не позволяет горводоканалу рассчитываться за потребленную электроэнергию и может привести к прекращению деятельности предприятия», - говорится в обращении городского водоканала.

Для недопущения остановки работы горводоканала потребителей просят погасить долги.

Симферопольский горводоканал предупреждает, что к неплательщикам будут приниматься самые жесткие меры - вплоть до отключения от систем водоснабжения и водоотведения.