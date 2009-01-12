Украина не отдаст свою трубу России

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в очередной раз заявляет, что украинская газотранспортная система останется в собственности государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала, комментируя по просьбе журналистов заявление российского премьер-министра Владимира ПУТИНА о том, что Россия может участвовать в приватизации украинской ГТС.

«Газотранспортная система Украины - это огромное национальное богатство и она будет оставаться в государственной собственности, поскольку именно благодаря этой транзитной системе Украина является полноценным участником всех энергетических процессов, которые происходят в нашем регионе, включая Европейский Союз. Украина, если правильно строить работу газотранспортной системы, будет получать от нее очень хорошую прибыль. Поэтому нет никакой необходимости приватизировать ГТС. Наша позиция была и остается последовательной», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер напомнила, что именно она была инициатором принятия закона о запрете приватизации, аренде, а также передачи в лизинговое управление украинской ГТС.

Как сообщалось, по информации РИА «Новости», премьер-министр РФ Владимир ПУТИН в интервью немецкому телеканалу АРД заявил, что Россия готова принять участие в приватизации газотранспортной системы Украины, если Киев этого захочет.

«Мы можем участвовать и в приватизации, если украинское государство этого захочет. Но там фетишируется газотранспортная система. Она считается национальным достоянием, доставшимся чуть ли не с небес, и не подлежит приватизации, но мы можем принять участие в приватизации, если Украина на это решится», - сказал В.ПУТИН.

Он напомнил, что ранее Россия делала предложение взять газотранспортную систему в долгосрочную аренду, при которой она бы оставалась в собственности Украины. «От этого только все бы выиграли», - добавил премьер РФ.

Он отметил, что несколько лет назад Россия, Германия и Украина подписали совместный меморандум о том, чтобы создать международный консорциум с привлечением итальянских, может быть, французских партнеров, который и мог бы взять в аренду украинскую газотранспортную систему.

Интервью В.ПУТИНА выйдет в эфир 14 января.