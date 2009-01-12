Тимошенко рассказала о двух разных газовых документах

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Украина еще в ночь на 11 января подписала протокол о мониторинге транзита газа, под которым ранее поставили подписи представители России и Еврокомиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, по ее словам, тогда же была подписана и декларация правительства Украины.

Об этом премьер-министр заявила сегодня на брифинге в Евпатории.

«Есть два разных документа. Протокол – трехсторонний, который подписан Еврокомиссией, Украиной и Россией. И есть декларация, которую огласило правительство Украины. Она подписана в одностороннем порядке… и является документом Украины. Эти два документа с самого начала были юридически не связаны, и именно поэтому мы еще раз подтверждаем, что Украина подписала протокол того же содержания, который был первоначально подписан, и ничего там не менялось», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Отвечая на вопрос, что же было подписано сегодня, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Ничего, там просто дооформлялись документы».

Как сообщал УНИАН, в ночь с 10 на 11 января Украина подписала протокол о допуске экспертов к национальной газотранспортной системе.

11 января Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что Россия не признает подписанный Украиной протокол о транзите российского газа.

В тот же день премьер-министр РФ Владимир ПУТИН пояснил своему чешскому коллеге Миреку ТОПОЛАНЕКУ, что Россия не воспринимает украинскую декларацию к протоколу. В ходе телефонного разговора он подчеркнул, что украинское дополнение к протоколу с российской стороной не обсуждалось, извращает саму суть документа о международном контроле транзита российского газа через территорию Украины, а также отягощает существующую проблему вопросами, которые не имеют к ней никакого отношения. В этой связи В.ПУТИН предложил направить правительству России протокол, подписанный представителями Украины без дополнений и оговорок.

Сегодня, 12 января, в управлении информации ОАО «Газпром» сообщили, что украинская сторона подписала «Правила мониторинга транзита природного газа через Украину» без каких-либо оговорок.

В свою очередь начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ отметил, что ему еще не удалось получить подтверждение данной информации ни в пресс-службе премьер-министра Украины, ни в пресс-службе Президента Украины.