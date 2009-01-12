У молодежи отмечается низкий уровень годности к военной службе

В Симферополе отмечается низкий уровень годности молодежи к военной службе.

«Низкий уровень годности к военной службе объясняется отсутствием должной профилактики заболеваний в подростковый период», - говорится в сообщении пресс-центра мэрии Симферополя.

Так, за осенний призыв 2008 года 523 человека были признаны негодными к военной службе в мирное время и ограниченно годными в военное время; 6 человек - негодными с исключением с воинского учета; 19 человек получили отсрочку от призыва по состоянию здоровья.

Решением призывной комиссии военного комиссариата Автономной Республики Крым 374 человека были зачислены в резерв, из них по состоянию здоровья - 327 человек; из-за недостаточного уровня образования - 47.

Всего за осенний призыв было предоставлено 989 отсрочек от призыва: по семейным обстоятельствам – 38; для продолжения образования 951. На учет военнообязанных запаса передано 420 человек, из них: достигших 25-летнего возраста – 360 человек; судимых – 60 человек.

За период осеннего призыва на 40 заседаний призывной комиссии вызывалось 6477 человек. Не явились на заседания комиссий 262 симферопольца, об этом сообщил военный комиссар Симферопольского объединенного городского военного комиссариата Олег ГУКАЙЛО. По его информации, помимо этого, работникам Симферопольского военного комиссариата совместно с участковыми милиционерами удалось разыскать и доставить на призывные комиссии 57 призывников, уклонявшихся от службы в армии.

Решением призывной комиссии Симферополя были призваны на срочную военную службу и направлены на Республиканскую медицинскую комиссию 508 человек. В связи с повышенными требованиями к призывникам, подлежащим к прохождению срочной военной службы, по состоянию здоровья и морально-деловым качествам отправлено на срочную военную службу всего 134 человека.