Погода в Украине на 13-16 января

13 января на территории Украины согласно прогнозам синоптиков будет переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. В западной части ночью и утром местами туман. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, в прикарпатских областях до 14°, на юге Крыма 0-5° мороза; днем в Украине от 4° мороза до 1° тепла, в южной части 0-5° тепла; в Карпатах ночью 16-21° мороза, днем 0-5° мороза.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, 14-15 января будет наблюдаться увеличение облачности. 14 января преимущественно без осадков, 15 января пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, слабый гололед и налипание мокрого снега. Местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный (15 января на западе западный), 5-10 м/с. Температура ночью 14 января 5-10° мороза (на Прикарпатье и в восточных областях до 13° мороза), 15 января от 4° мороза до 1° тепла (в восточной части 2-7° мороза), днем около 0°; в южной части ночью 14 января 2-7° мороза, 15 января 0-5° тепла, днем 3-8°, в Крыму до 11° тепла.

16 января в западных и северных областях ожидается небольшой снег, температура ночью и днем 1-6° мороза. На остальной территории ночью пройдет мокрый снег, в Крыму, а днем в южной и восточной части мокрый снег и дождь, температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла, в Крыму 3-9°. 17 января местами небольшой снег, температура ночью и днем 3-9° мороза, в южной и восточной части 0-5° мороза, на юге Крыма 1-4° тепла.