Украинцы Севастополя предлагают привязать Черноморский флот к газу

Общественная организация „Украинская община Севастополя” „в связи с навязыванием Украине максимальных мировых цен на газ требует от Президента и правительства Украины включить вопрос пребывания Черноморского флота РФ в Украине в газовые переговоры, и выставить Российской Федерации максимальные мировые цены за аренду военно-морских баз, за энергообеспечение, коммунальные услуги и соответствующую штрафную санкцию за долги Черноморского флота РФ в пенсионный фонд Украины”.

Об этом говорится в заявлении общественной организации, текст которого передан УНИАН.

Как отмечается в заявлении, “Украинская община Севастополя” „помнит, что раздел Черноморского флота бывшего СССР проходил в тесном соединении с поставками газа Украине. Сейчас российский флот находится в Севастополе и в Крыму в тепличных условиях. Украина обеспечивает его теплом, электроэнергией и коммунальными услугами по внутренним ценам в Украине, а долг российского флота в Пенсионный фонд составляет около 3 млн. грн.”.

В заявлении также отмечается, что “Украинская община Севастополя” с большой обеспокоенностью восприняла факт одностороннего прекращения транзита российского газа через территорию Украины 7 января 2009 года. По мнению авторов заявления, „так называемый стратегический партнер Украины в очередной раз испытывает украинцев на право собственной независимости и пытается отобрать у нас право быть хозяином в собственном доме, наказывает газовым вентилем за независимую от Кремля международную политику и добивается через холод втянуть нас в свою империю ”зла и лжи”.

“Украинская община Севастополя” также обращается к национальным обществам, всем жителям Севастополя выступить с требованием к руководству России прекратить газовый шантаж Украины и Европы и вернуться к взаимоотношениям, обусловленным договором о дружбе и сотрудничестве между нашими странами”.