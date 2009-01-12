Крымский СЛС требует отставки руководства Украины и люстрации

Крымский профессиональный союз «Народный контроль», крымские организации партии «Союз Левых Сил» и организации «Гражданский контроль» требуют, чтобы Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, депутаты Верховной Рады, руководители СБУ, МВД и Генпрокуратуры немедленно сложили с себя полномочия.

В распространенном сегодня заявлении говорится, что Украина «оказалась заложником бездарной политики» В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО и нынешней ВР.

«Настало время сменить полностью дискредитировавший себя помаранчево-бело-голубой режим. Украине необходимы новые политические партии и лидеры, государственные деятели, думающие, прежде всего, о народе и государстве. Эти люди в стране есть, но обанкротившаяся власть мертвой хваткой «вцепилась» в Украину и не желает дать дорогу новым, здравомыслящим людям», - говорится в заявлении.

Его авторы требуют «полного аудита» финансовой и экономической деятельности В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО, 450 народных депутатов и руководства силовых ведомств.

«При проведении досрочных выборов Президента и органов власти всех уровней провести экономическую и политическую люстрацию. Запретить участие в выборах партиям и физическим лицам, участвующим последние десять лет в управлении страной», - также предлагается в заявлении.