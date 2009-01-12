В Крыму правоохранители разоблачили кредитного мошенника

13:12, 12 января 2009
Крым
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Возбуждено уголовное дело

В Крыму стражи порядка разоблачили частного предпринимателя, который предоставил в филиал армянского отделения одного из банков неправдивую информацию о наличии залогового имущества и получил 400 тыс. грн. кредита, который не вернул. 

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины. 

Следственным отделением Первомайского райотдела внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.222 Уголовного кодекса Украины (мошенничество с финансовыми ресурсами).

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