Тимошенко будет искать ключевые точки у Путина
12:50, 12 января 2009Крым
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"...иначе сложно по-соседски жить"
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Украина будет искать взаимопонимание с Россией по газовому вопросу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня в Евпатории на встрече с пострадавшими от взрыва дома 24 декабря.
«Мы будем бороться за заключение контрактов для заключения их на нормальных условиях для Украины и будем все равно искать взаимопонимание с Россией, потому что иначе очень сложно будет по-соседски жить. Нужно искать взаимопонимание и находить все ключевые точки сотрудничества, а не искать, что нас разделяет», - заявила она.
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