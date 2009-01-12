В Крыму наказали более 200 чиновников-коррупционеров

В Крыму за 12 месяцев 2008 года за коррупцию наказано 209 чиновников.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, судами к уголовной ответственности привлечены 58 коррупционеров, административное наказание назначено 151 нарушителю антикоррупционного законодательства.

Среди 58 коррупционеров, кто привлечен к уголовной ответственности, - 31 работник правоохранительных органов и 17 служащих органов местной власти и самоуправления.

30 коррупционеров понесли наказание за взяточничество, остальные – за злоупотребление служебным положением, превышение полномочий, растрату имущества и другие преступления.

Коррупционными преступлениями, совершенными в автономии в прошлом году, причинен ущерб почти на миллион гривен. «В ходе досудебного следствия по уголовным делам о преступлениях с признаками коррупции возмещено 750 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

Всего в прошлом году правоохранительными органами в отношении коррупционеров было составлено 224 протокола о коррупции. На нарушениях требований Закона Украины «О борьбе с коррупцией» чаще всего попадались должностные лица органов местного самоуправления.

***В 2007 году за коррупцию было наказано 200 коррупционеров (40 привлечены к уголовной ответственности, 160 – к административной).