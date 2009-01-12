Тимошенко вручила пострадавшим евпаторийцам ордера на квартиры

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что виновные во взрыве жилого дома в Евпатории будут наказаны.

Как передает корреспондент УНИАН, такое обещание премьер дала сегодня пострадавшим в результате взрыва перед вручением ключей от новых квартир.

«Команда, которая работает сейчас по изучению ситуации и поиску виновных, обязательно установит персонально, кто допустил такое. Я считаю, что ни в коем случае нельзя оставить безнаказанно, потому что если это оставить безнаказанным, то и дальше эта халатность будет приводить к таким трагедиям... Мы доведем до конца (расследование – УНИАН) и вы будете знать, кто персонально за это отвечает», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодня по всей стране проходит проверка безопасности использования подвалов и нежилых помещений во всех жилых домах.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что контроль за осуществлением помощи пострадавшим будет проходить постоянно, и с этой целью в Крыму будет находится министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА до тех пор, пока последняя семья не получит необходимую помощь.

Также Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что потерявшие жилье по решению Кабмина получат новые квартиры площадью в среднем в 1,6 раза больше, поскольку малогабаритное жилье сейчас не строят.

Премьер сообщила, что правительство предпримет все меры, чтобы дети из пострадавших семей, обучающиеся платной основе, были переведены на бюджетную форму обучения, а вновь поступающие также могли обучаться за государственный счет.

Ю.ТИМОШЕНКО вручила пострадавшим 21 ключ от новых квартир и 48 ордеров на квартиры.

Как сообщал УНИАН, взрыв в доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря 2008 года в 21.45. В результате взрыва были разрушены 1-й и 2-й подъезды дома, пострадал 3-й подъезд. В результате трагедии 27 человек погибли. 21 человека удалось спасти.

Жильцам полуразрушенного взрывом дома в Евпатории 30 декабря 2008 года вручили ордера на 42 новые квартиры.

Министр труда и социальной политики Л.ДЕНИСОВА 31 декабря заявила, что жильцы уцелевших 4-го, 5-го и 6-го подъездов жилого дома тоже получат новое жилье. По словам министра, квартиры в новостройке для жильцов неразрушенных подъездов будут приобретены правительством в январе 2009 года.