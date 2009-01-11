В Крыму в прошлом году число преступлений сократилось на 4,5%

В Крыму в 2008 году количество преступлений снизилось на 4,5% до 19729, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По ее данным, в начале 2008 года наблюдалось увеличение количества преступлений, а во второй половине года эта тенденция пошла на спад.

В минувшем году на 10,9% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (с 7780 до 6930).

Кроме других факторов, которые положительно повлияли на состояние преступности в автономии, сказались работа по профилактике преступлений и осуществление надзора за деятельностью органов внутренних дел со стороны прокуратуры. «Благодаря прокуратуре дополнительно поставлено на учет 1063 преступления», - говорится в сообщении.

Прокурорами отменено 376 постановлений о прекращении уголовного дела и 2,7 тысяч постановлений о приостановлении досудебного следствия.

Для устранения выявленных нарушений законности внесено 1089 документов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 1329 работников органов внутренних дел. 56 милицейским работникам предъявлено обвинение в совершении преступлений.

В 2007 году рост преступности в Крымской автономии составил 10%.