В Крыму протестовали против войны в Секторе Газа

Порядка трех сотен человек собрались сегодня на митинг в центре Симферополя, протестуя против военного конфликта в Секторе Газа.

«Мы хотим одного – чтобы Израиль прекратил войну», - заявил журналистам один из митингующих.

Пришедшие на акцию держали в руках фотографии пострадавших в результате военного конфликта людей, флаги Палестины, транспаранты с лозунгами на нескольких языках и скандировали: «Остановите войну!», «Вывести войска из Палестины!» и т.д.

Акция прошла без инцидентов.

Как сообщалось, ранее президиум Меджлиса крымских татар заявил о поддержке усилия международной общественности, Организации Объединенных Наций по прекращению насилия на Ближнем Востоке и призвал противоборствующие стороны прекратить военные действия и начать переговорный процесс.