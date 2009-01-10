Безработных в Симферополе стало больше

На конец 2008 года численность зарегистрированных безработных в Симферополе составила 1790 человек, тогда как в конце 2007 года их было - 1177.

Урочень зарегистрированной безработицы составил 0,7% к численности трудоспособного населения, что выше показателя прошлого года на 0,2 процентных пункта.

Об этом сообщает пресс-центр мэрии Симферополя со ссылкой на директора городского центра занятости Сергея БРОДОВСКОГО.

В 2008 году центром трудоустроено почти 5 тысяч человек.

В минувшем году на учете в центре занятости Симферополя состояло 8746 человек, что на 2,3% больше, чем в 2007 году.

По информации С.БРОДОВСКОГО, на проведение мероприятий по социальной защите незанятых и безработных граждан израсходовано 6734,4 тыс. грн. Финансирование осуществлялось за счет сбора средств на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы.