ЧП в Ялте: мальчик во время игры с пистолетом прострелил себе голову

В Ялте 12-летний мальчик во время игры с пневматическим пистолетом выстрелил себе в висок, после чего был доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел 9 января.

«Дети играли с пневматическим пистолетом, во время игры мальчик, 12 лет, выстрелил себе в висок», - говорится в сообщении МЧС.

Ребенка доставили в реанимацию хирургического отделения Ливадийской больницы. Там ему поставили диагноз – «стреляная рана головы, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и внутричерепная гематома».