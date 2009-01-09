В центре Симферополя торгуют легальными наркотиками

В Симферополе открылся магазин, торгующий энтеогенами – растительными смесями, способными вызывать ощущения, схожие с наркотическим опьянением.

Как сообщает в сегодняшнем выпуске крымская газета «События», магазин расположен в самом центре города, а дорогу к нему указывает выставленный на одном из проспектов города рекламный стоппер с изображением улыбающегося Боба Марли и заманчивым лозунгом «Все, что не запрещено, то разрешено». В ассортименте магазина, помимо невинных аромоламп, эфирных масел и благовоний, - энтеогены, смеси растительного происхождения, которые «изменяют сознание». Они упакованы в целлофановые пакеты и сопровождены инструкциями, в которых указан состав и рассказывается, как нужно использовать это вещество и каким будет эффект – от повышения разговорчивости до ощущения эйфории.

Так, смесь под названием «Зухай» представляет собой маслянистую траву с приторным запахом. В ее состав входят такие экзотические растения, как голубой лотос, зорния двулистная, канавалия розовая, леонотис пустырниковый, активно использовавшиеся шаманами. «Зухай» нужно «забивать» и курить. Этого содержимого хватает на шестерых, — пояснил продавец. — Пока в ассортименте только три вида «Зухая», во всех разные травы, скоро будут еще смеси «Спайс» и энергетические чаи».

Помимо смесей, в магазине можно купить семена гавайской розы. Как пояснил продавец, их нужно жевать, но вот рассказать о получаемых в результате ощущениях затруднился. Но один из присутствовавших при разговоре покупателей рассказал, что «эффект после жевания семян похож на употребление ЛСД, но с меньшим количеством галлюцинаций». Продавец признался, что в магазине можно также приобрести шалфей предсказателей (сальвия дивинорум), но на витрину его не выкладывают, поскольку в некоторых странах (Украина в их число пока не входит) употребление и продажа этого растения уже запрещены. Дело в том, что употребление этой разновидности шалфея может вызвать у человека потерю физической координации, неконтролируемый смех, галлюцинации, глубокое чувство страха, полета, ощущение нахождения под водой. «Шалфей вообще рекомендуется пробовать с сиделкой, чтобы, если вы что-то надумаете творить, было кому вас поймать», — пояснил, улыбаясь, продавец.

По информации газеты, смеси «Зухай» стоят от 120 до 150 грн, а семена гавайской розы — 75 грн. На вопрос журналистов о том, не наведывались ли в магазин правоохранители, продавец уверено заявил: «Мы не продаем здесь что-то запрещенное законом, да и нет такой статьи, которая бы запрещала продавать мухоморы, алоэ, можжевельник или голубой лотос. То, что не запрещено, то разрешено!». «К тому же, как выяснилось, крымские правоохранители даже не подозревают о существовании этого магазина. В милиции, куда мы обратились за комментарием, даже не слышали об энтеогенах и лишь рассмеялись в ответ», - пишет газета.

Энтеогены — класс растений и грибов, использующихся для достижения состояния измененного сознания. Несмотря на то, что они являются психоактивными, их употребление и продажа не запрещены в большинстве стран. Энтеогены использовали древние шаманы для вхождения в «мистические состояния», в которых они общались с духами. Сегодня на территории стран СНГ распространено более двадцати видов энтеогенов, обладающих психоделическим эффектом. Самые известные из них — это алоэ, бетельный орех, гавайская роза, полынь горькая, красавка, мандрагора, собачья трава, дурман, хмель, белена черная, вьюнок, можжевельник, мухомор, мускатный орех, голубой лотос, мак снотворный, шалфей.

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