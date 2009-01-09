Евпаторийцев призвали экономить газ
Плиты для отопления не использовать...
Жителей Евпатории (Крым) призывали ограничить потребление природного газа.
Об этом говорится в обращении администрации Евпаторийского управления газового хозяйства.
Евпаторийцев убедительно просят «перейти на минимальный режим газопотребления и не менее чем на один час в сутки приостанавливать работу отопительных газовых приборов».
Кроме того, подчеркивается в обращении управления, «категорически запрещается использовать газовые плиты для отопления помещений».
Ограничить потребление «голубого топлива» газовое хозяйство призывает «в связи с прекращением поставок импортного газа в Украину» и для недопущения «разбалансирования газотранспортной системы в условиях снижения температуры наружного воздуха».