Евпаторийцев призвали экономить газ

Жителей Евпатории (Крым) призывали ограничить потребление природного газа.

Об этом говорится в обращении администрации Евпаторийского управления газового хозяйства.

Евпаторийцев убедительно просят «перейти на минимальный режим газопотребления и не менее чем на один час в сутки приостанавливать работу отопительных газовых приборов».

Кроме того, подчеркивается в обращении управления, «категорически запрещается использовать газовые плиты для отопления помещений».

Ограничить потребление «голубого топлива» газовое хозяйство призывает «в связи с прекращением поставок импортного газа в Украину» и для недопущения «разбалансирования газотранспортной системы в условиях снижения температуры наружного воздуха».