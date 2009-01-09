Администрация пояснила, почему Севастополь без горячей воды

В Севастополе прекращение подачи горячей воды со вчерашнего дня позволило стабилизировать теплоснабжение.

Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольской городской государственной администрации, ссылаясь на мнение начальника Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Владимира ХИБУЧЕНКО.

«Мы недобирали порядка 800 тыс. кубометров из-за низкого давления в газопроводе. Отказ от горячего водоснабжения позволил поднять температуру теплоносителя до положенных 80 градусов, улучшить теплоснабжение в домах севастопольцев», - сказал он.

По словам В.ХИБУЧЕНКО, газоснабжение города остается стабильным.

Как добавили в пресс-службе, «решение об отключении горячей воды в начале января родилось не спонтанно, оно было принято еще в декабре прошлого года на заседании городского антикризисного комитета. Одна из причин такой «суровой необходимости» - растущие долги и убытки коммунальных предприятий Севастополя, в первую очередь, ГКП «Севтеплоэнерго».

В горадминистрации также сообщили, что в Севастополе «тарифы на тепло- и водоснабжение остаются самыми низкими во всей стране и не соответствуют себестоимости услуг».

«По мнению председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергея КУНИЦЫНА, такую ситуацию спровоцировала бездеятельность депутатов городского совета, которые в течение 2008 года так и не рассмотрели вопрос изменения тарифной политики», - добавили в пресс-службе.