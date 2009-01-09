Жителей Евпатории просят помочь в сборе информации о взрыве

Жителей Евпатории, располагающих любой информацией о взрыве в жилом доме №67 по улице Некрасова, просят обращаться в созданную депутатами городского совета временную контрольную комиссию.

Контактный телефон представителей временной комиссии - 80684744383.

Даже незначительные (на первый взгляд) подробности могут быть важны для установления подлинных причин катастрофы, отмечается на городском портале Каламит

Комиссия была образована на сессии городского совета Евпатории 29 декабря 2008 года. Шести депутатам поручили собирать информацию и оказывать помощь правоохранительным органам в расследовании причин трагедии.

Депутатский корпус не намерен вмешиваться в ход расследования, которое проводит крымская прокуратура, но оказать посильную помощь считает необходимым. Так, готовится обращение в прокуратуру с предложением об оказании такого содействия.

Комиссия также приняла решение направить запросы руководителям Управления городского хозяйства, Евпаторийского управления по эксплуатации газового хозяйства ООО «Крымгаз», Евпаторийского РЭС ОАО «Крымэнерго» для получения информации по принятым мерам, направленным на безопасное функционирование подконтрольных и подотчетных им предприятий и обеспечения безопасности проживания жителей города.

Как сообщалось, взрыв в пятиэтажном 6-подъездном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории прогремел вечером 24 декабря 2008 года. Были разрушены 1-й и 2-й подъезды дома, пострадал 3-й подъезд. 27 человек погибли, в том числе - трое детей. 21 человека удалось спасти. Причина взрыва устанавливается.