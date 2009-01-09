Спасатели Крыма предлагают ЖЭКам посбивать сосульки
15:18, 09 января 2009Крым
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На крышах скопилась масса снега
|Фото AFP
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, на сегодняшний день в городах Крыма существует большая вероятность обрушения снежных глыб и сосулек с крыш зданий и других высотных сооружений.
«За последние дни в ходе периодически сменявшихся морозов и оттепелей на крышах многих домов образовались огромные сосульки, на скатах крыш скопилась масса заледенелого снега, который во время ближайшей оттепели может обрушиться и нанести травму находящимся внизу людям», - говорится в сообщении.
Спасатели советуют крымчанам по возможности не ходить вблизи высотных зданий и в тех местах, где есть скопления больших масс льда.
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