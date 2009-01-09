Спасатели Крыма предлагают ЖЭКам посбивать сосульки

Спасатели рекомендуют руководителям ЖКХ, предприятий и учреждений уделить внимание очистке крыш и конструкций от сосулек.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, на сегодняшний день в городах Крыма существует большая вероятность обрушения снежных глыб и сосулек с крыш зданий и других высотных сооружений.

«За последние дни в ходе периодически сменявшихся морозов и оттепелей на крышах многих домов образовались огромные сосульки, на скатах крыш скопилась масса заледенелого снега, который во время ближайшей оттепели может обрушиться и нанести травму находящимся внизу людям», - говорится в сообщении.

Спасатели советуют крымчанам по возможности не ходить вблизи высотных зданий и в тех местах, где есть скопления больших масс льда.