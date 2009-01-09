Симферопольская ТЭЦ может остановить свою работу

Компания «Крымтеплоэлектроцентраль» («КрымТЭЦ») предупреждает о возможной остановке работы Симферопольской ТЭЦ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «КрымТЭЦ».

Как сообщает пресс-служба, «КрымТЭЦ» получила телефонограмму от компании «Крымгаз» о возможном прекращении поставки газа Симферопольской ТЭЦ с сегодняшнего дня.

По сравнению с декабрем 2008 года Симферопольская теплоэлектроцентраль снизила потребление газа до минимума - с 37 тыс. кубометров до 17 тыс. кубометров в час, сейчас работает только одна из 2-х турбин ТЭЦ. Дальнейшее снижение нагрузки приведет к снижению температуры теплоносителя до критического уровня, отметили в пресс-службе. «Мы приняли меры по снижению потребления природного газа насколько это было возможно, дальнейшее сокращение может привести к остановке станции», - заявил начальник Симферопольской ТЭЦ Александр КАЛЕНЮК.

Пресс-служба компании «КрымТЭЦ» заявляет, что если Симферопольская ТЭЦ будет полностью остановлена, то это приведет «к аварийной ситуации на предприятии, к быстрому расхолаживанию тепловых сетей и полному прекращению подачи тепла более чем 20 тыс. потребителям Симферополя». «Без тепла останутся жители поселка Молодежный, Грэсовский, Комсомольское, Аэрофлотский, Крымгеология, а также школы и другие объекты соцкультбыта данных населенных пунктов. А при условии низких температур это приведет к размораживанию теплотрасс и невозможности подачи тепла до их полного ремонта», - уточняется в сообщении.

Кроме того, для стабильной работы Крымской энергосистемы Симферопольская ТЭЦ должна поддерживать мощность 100 мВт, но в нынешних газовых условиях в состоянии обеспечить лишь 38-40 мВт. «Дальнейшее падение выработки приведет к аварийной ситуации в Крымской энергосистеме», - говорится в сообщении «КрымТЭЦ».

Компания также сообщает, что Камыш-Бурунская ТЭЦ и Сакские тепловые сети работают на минимально возможной газовой нагрузке.

«КрымТЭЦ» выражает надежду на скорейшее урегулирование газового кризиса.