В Крыму будущие миротворцы совершенствуют навыки стрельбы

В Крыму будущие миротворцы совершенствовали навыки стрельбы из боевых разведывательных дозорных машин и бронированных автомобилей "Хаммер".

Как сообщает пресс-служба Управления Министерства обороны Украины, в Крыму продолжается подготовка военнослужащих национальной составляющей украинско-польского миротворческого батальона по выполнению заданий в Косово.

9 января к занятиям привлекли 20 будущих миротворцев. На специально оборудованных учебных местах морские пехотинцы выполняли упражнения стрельб из различных модификаций пулеметов. Кроме того, военнослужащие совершенствовали знания об оружии, порядке его эксплуатации и обслуживания и т.п.

По словам временно исполяющего обязанности начальника отдела боевой подготовки Центра Войск береговой обороны Богдана ЛАКАТОША, регулярное проведение стрельб из всех видов штатного вооружения необходимо будущим миротворцам для уверенного владения оружием, что, в свою очередь, позволит при любых условиях обеспечить успешную реализацию миротворческих заданий.