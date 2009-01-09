Ялту оставят без горячей воды

Власти Ялты в связи с ситуацией, сложившейся с поставками газа в Украину, приняли решение отключить жилой фонд от горячей воды и прекратить подачу газа всем промышленным предприятиям.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Ялты.

«Главная задача – не оставить без тепла бюджетные организации и жителей Большой Ялты. Ситуация критическая – давление газа упало вдвое, система теплоснабжения находится на грани. Поэтому принято решение прекратить полностью подачу горячей воды в жилой фонд и отключить от подачи газа всех потребителей промышленной группы», – заявил вице-мэр Ялты Юрий КИРИЧЕНКО на совещании с участием руководителей теплопоставляющих организаций, ялтинского горгаза, горводоканала, городских РЭО.

По его словам, эта мера принята с единственной целью – обеспечить подачу тепла в дома, больницы, детские сады. «Если ситуация с поставками газа не улучшится – мы будем вынуждены принимать еще более жесткие меры», – добавил Ю.КИРИЧЕНКО.