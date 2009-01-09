«Крымский Титан» приостановил производство из-за нехватки газа

Закрытое акционерное общество «Крымский титан» (Армянск, Крым) временно приостановило производство из-за ограничений поставок газа.

Как сегодня сообщил по телефону корреспонденту УНИАН технический директор ЗАО «Крымский титан» Валерий КАЛМЫКОВ, компания приостановила производство «фактически с 6-го января».

По словам В.КАЛМЫКОВА, от «Нефтегаза Украины» пришло письмо - вывести предприятие на потребление 6 тыс. кубометров газа в час, а этого для технологического процесса недостаточно. «Пришло письмо от НАК «Нафтогаза»: вывести предприятие на потребление 6 тысяч кубов газа в час, умножайте на 24 – потребление таково, что можно было бы держать только один котел на отоплении, то есть всю технологию необходимо остановить», – сказал В.КАЛМЫКОВ. На предприятии основной технологический процесс – от подачи сырья до выпуска готовой продукции – идет 11 суток. «И нам эти 11 суток не дают», – подчеркнул В.КАЛМЫКОВ. Работники предприятия были вынуждены приостанавливать загрузку сырья и выкручивать то, что было в системе.

Производство на «Крымском Титане» приостановлено до того момента, пока не будет увеличен лимит топлива. В.КАЛМЫКОВ выразил надежду, что проблему в ближайшее время удастся решить. «Я надеюсь, что эта ситуация будет недолго, и будут найдены какие-то компромиссные решения на уровне государства», - отметил технический директор «Крымского Титана».

Он также выразил возмущение, что производство приостановлено именно тогда, когда «Крымский Титан» является востребованным и нашел потребителя для своей продукции.

В.КАЛМЫКОВ назвал ненормальной ситуацией остановку химических предприятий Украины.

***ЗАО «Крымский Титан» является крупнейшим в Восточной Европе производителем двуокиси титана. Доля компании на мировом рынке двуокиси титана составляет 2%.