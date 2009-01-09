Мальчик отравился угарным газом
10:30, 09 января 2009Крым
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Еще два человека в больнице
В Сакском районе Крыма в результате отравления угарным газом погиб мальчик, 2006 года рождения. Еще два человека госпитализированы.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел накануне из-за неисправности дымохода печи.
С диагнозом «отравление угарным газом» женщина, 1983 года рождения, и девочка, 2005 года рождения, были доставлены в больницу.
Состояние потерпевших – тяжелое, отметили в МЧС.
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