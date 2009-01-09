Инфляция 2008 года превысила 22%

Инфляция в Украине за 2008 год составляла 22,3%, в декабре - 2,1%.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства экономики Украины.

В целом по итогам 2008 года индекс потребительских цен составил 122,3%, в том числе в декабре – 102,1%.

Напомним, в 2007 году инфляция равнялась 16,6%, а более высокий рост потребительских цен в последний раз был зафиксирован в 2000 году – на 25,8%.