Инфляция 2008 года превысила 22%
00:02, 09 января 2009Крым
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Данные Минэкономики
Инфляция в Украине за 2008 год составляла 22,3%, в декабре - 2,1%.
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства экономики Украины.
В целом по итогам 2008 года индекс потребительских цен составил 122,3%, в том числе в декабре – 102,1%.
Напомним, в 2007 году инфляция равнялась 16,6%, а более высокий рост потребительских цен в последний раз был зафиксирован в 2000 году – на 25,8%.
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