В «Таврию» вернулся любимец болельщиков Симферополя
00:02, 09 января 2009Крым
0
Игрок подписал контракт «2+1»
|Андрей КОРНЕВ
Как сообщает пресс-служба спортивного клуба «Таврия», футболист подписал с крымской командой контракт по схеме «2+1».
А.КОРНЕВ выступал за «Таврию» с августа 2004-го по декабрь 2006-го года, был одним из лидеров команды и любимцем болельщиков. После А.КОРНЕВ перешел к одесситам.
Кроме того, пресс-служба спортклуба информирует, что 29-летний полузащитник Илья ГАЛЮЗА, у которого в декабре прошлого года истек срок контракта с «Таврией», продлил соглашение с командой еще на два года. И.ГАЛЮЗА (воспитанник луганского футбола) перешел в «Таврию» в январе 2007 года из литовского ФК «Шяуляй».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter