В «Таврию» вернулся любимец болельщиков Симферополя

30-летний полузащитник Андрей КОРНЕВ, в последнее время защищавший одесскую команду «Черноморец», вернулся в симферопольскую «Таврию».

Как сообщает пресс-служба спортивного клуба «Таврия», футболист подписал с крымской командой контракт по схеме «2+1».

А.КОРНЕВ выступал за «Таврию» с августа 2004-го по декабрь 2006-го года, был одним из лидеров команды и любимцем болельщиков. После А.КОРНЕВ перешел к одесситам.

Кроме того, пресс-служба спортклуба информирует, что 29-летний полузащитник Илья ГАЛЮЗА, у которого в декабре прошлого года истек срок контракта с «Таврией», продлил соглашение с командой еще на два года. И.ГАЛЮЗА (воспитанник луганского футбола) перешел в «Таврию» в январе 2007 года из литовского ФК «Шяуляй».