«Таврия» в субботу отправится на тренировочный сбор в Алушту

10 января игроки симферопольской футбольной команды «Таврия» отправятся на первый в это зимнее межсезонье учебно-тренировочный сбор в Алушту.

Как сообщает пресс-служба спортивного клуба «Таврия», особое внимание в ходе сбора тренерский штаб собирается уделить «закладке физической готовности игроков». Кроме того, запланированы три спарринга. Так, в частности, 19 января футболисты «Таврии» сыграют с игроками «Крымтеплицы».

На просмотре находятся четыре потенциальных новичка «Таврии»: 27-летний вратарь Артем КУСЛИЙ («Днепр», Днепропетровск), защитники – 30-летний хорват Саша ДЖУРИЧИЧ и 27-летний Евгений ПЕСКОВ (оба – «Ворскла»), а также 26-летний Антон МОНАХОВ («Нефтяник-Укрнефть»). Их судьба решится после алуштинского сбора. Не исключено также, что после возвращения из Алушты будет выставлен на трансфер и ряд игроков, не проходящих в основной состав команды.

Завершится учебно-тренировочный сбор в Алуште 23 января.

Второй сбор «Таврия» проведет 26 января – 19 февраля в Турции.