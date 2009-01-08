Крымские татары требуют прекратить огонь в секторе Газа

Президиум Меджлиса крымских татар призывает противоборствующие стороны к немедленному прекращению военных действий в секторе Газа и началу переговорного процесса.

«Эскалация насилия в секторе Газа, вызванная военными действиями между израильской армией и группировкой ХАМАС, грозит перекинуться на территорию государств, граничащих с Израилем и Палестиной. Ожесточенное кровопролитие, приведшее жителей Палестины к гуманитарной катастрофе, должно быть немедленно остановлено. Смерть сотен безвинных людей, страдания и мучения мирных жителей одной из густонаселенных территорий Ближнего Востока не могут оставить равнодушным международную общественность», - говорится в заявлении президиума Меджлиса «О ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке с началом широкомасштабных военных действий в секторе Газа».

Президиум Меджлиса поддерживает усилия международной общественности, Организации Объединенных Наций по прекращению насилия на Ближнем Востоке и призывает противоборствующие стороны немедленно прекратить огонь и начать переговоры.