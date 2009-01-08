Крым призывает Ющенко и Медведева к газовому компромиссу

Президиум Верховной Рады Крыма призывает Президентов России Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Украины Виктора ЮЩЕНКО найти компромисс в решении газового вопроса.

Об этом говорится в размещенном на официальном сайте крымского парламента обращении к Президентам.

Президиум парламента Крыма выражает глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации вокруг проблем в сфере поставок газа в Украину, а также неурегулированностью взаиморасчетов и транзита газа в Европу по территории украинского государства. «Не может не тревожить тот факт, что данный конфликт, выходя за рамки простого спора двух субъектов хозяйственной деятельности, вызывает напряженность и в межгосударственных отношениях наших стран», - говорится в обращении к российскому и украинскому президентам.

«Разрастание данного конфликта опасно и чревато непредсказуемыми последствиями на фоне все более поражающего мировую экономику финансового кризиса. В складывающихся неблагоприятных экономических условиях как никогда важны терпеливый диалог и кропотливый поиск оптимальных взаимоприемлемых решений, выработка единой согласованной политики, что, несомненно, окажет благоприятное влияние на весь спектр российско-украинских отношений», - считают в президиуме ВР Крыма.

В обращении также отмечается, что «газовый конфликт» ставит под угрозу стабильное социально-экономическое развитие Крымской автономии. «Региона, имеющего давние и богатые традиции тесных экономических, культурных, межнациональных связей представителей русского, украинского и других народов, населяющих наш полуостров», - отмечается в тексте документа.

В этой связи президиум Верховной Рады Крыма призывает Д.МЕДВЕДЕВА и В.ЮЩЕНКО «незамедлительно вмешаться в эту небезопасную ситуацию» и «в полной мере использовать» имеющиеся у них возможности для ее нормализации. «Выражаем твердую уверенность в том, что в ближайшее время необходимый компромисс будет найден в интересах российского и украинского государств и граждан наших стран», - говорится в обращении.