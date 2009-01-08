21 преступную группировку ликвидировали в Крыму в 2008 году

В 2008 году в Крыму ликвидирована 21 организованная преступная группировка, сообщает в четверг прокуратура автономии.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в ОПГ входило 97 человек. «За ними числится 214 преступлений», - говорится в сообщении.

Материальный ущерб, причиненный преступлениями, совершенными в составе ОПГ, составляет 3 млн. 120 тыс. грн. Почти 2 млн. грн. удалось возместить.

Половина из разоблаченных правоохранителями в 2008 году преступных групп «работала» в сфере экономики и не просуществовала и года.

Судами в прошлом году был постановлен 21 приговор по делам о преступлениях, совершенных организованными преступными группами. По решению судов осуждены 68 членов группировок.

Вместе с тем, прокуратура отмечает снижение темпов работы специальных подразделений, которые ведут борьбу с организованной преступностью. «Так, выявлено меньше преступных формирований. Нет результативных наработок по разоблачению преступлений, связанных с разворовыванием средств госбюджета путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, с рейдерскими захватами предприятий», - говорится в сообщении.

Прокуратурой совместно с подразделениями милиции, Службы безопасности и налоговой разрабатывались мероприятия по выявлению и пресечению деятельности преступных группировок, действующих в Крыму.