Из хранилища банка в Судаке «испарились» миллионы
16:20, 08 января 2009Крым
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Круг подозреваемых достаточно узок
Прокуратура Судака в связи с выявлением недостачи в одном из банков возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение путем злоупотребления служебным положением средствами в особо крупном размере).
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, в денежном хранилище судакского отделения одного из банков недосчитались 2,5 млн. грн., 50 тыс. долларов и почти 700 тыс. рублей.
Следствие выясняет, куда ушли средства банка, кто причастен к их незаконному изъятию.
Как отмечают в прокуратуре, круг подозреваемых лиц достаточно узок - доступ к хранилищу имело ограниченное число банковских работников.
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