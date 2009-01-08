Крымчан предупредили о непогоде

В Автономной Республике Крым на 8-9 января объявлено штормовое предупреждение.

По данным Крымского гидрометеоцентра Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, на территории автономии ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду (в горах - до 25-30 м/с), снег и гололедица.

МЧС советует воздержаться от походов в горы и выходов в море.

Кроме того, спасатели советуют водителям транспортных средств по возможности воздерживаться от поездок (особенно на дальние расстояния).

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, с целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и своевременной ликвидации их возможных последствий информация о штормовом предупреждении направлена председателям районных и городских государственных администраций, руководителям аварийных и коммунальных служб региона. «Им предложено обеспечить готовность и своевременное привлечение техники для поддержания в надлежащем состоянии дорог, обеспечить своевременное применение противогололедных материалов для посыпки дорог, улиц и тротуаров», - отмечается в сообщении.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону 01.