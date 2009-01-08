Пострадавшие евпаторийцы получат ордера на следующей неделе

Планируется, что на следующей неделе жильцы 4, 5 и 6-го подъездов полуразрушенного взрывом пятиэтажного шестиподъездного дома №67 по улице Некрасова в Евпатории получат ордера на новые квартиры.

Как сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма, решение об отселении жильцов было принято Кабинетом министров Украины накануне Нового года.

Кроме того, планируется вручить ключи от квартир жителям разрушенных или поврежденных взрывом первых трех подъездов пятиэтажки. Квартиры были распределены в конце декабря 2008 года. Тогда пострадавшие получили документы на квартиры.

Время и дата проведения мероприятия будут сообщены дополнительно.

Как сообщалось, взрыв в пятиэтажном 6-подъездном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории прогремел вечером 24 декабря 2008 года. В результате взрыва были разрушены 1-й и 2-й подъезды дома, пострадал 3-й подъезд. 27 человек погибли, в том числе - трое детей. 21 человек спасен. Причина взрыва устанавливается.

Жители первого, второго и третьего подъездов пятиэтажки в конце декабря получили смотровые листы и ордера на 42 квартиры.

Кабинет министров Украины признал непригодным для дальнейшей эксплуатации полуразрушенный взрывом дом №67. Украинское правительство поручило Министерству труда и социальной политики Украины обеспечить предоставление жилья или выплату денежной компенсации пострадавшим, которые проживают в квартирах четвертого, пятого и шестого подъездов дома №67.