Начало 2009-го года в Крыму менее криминально, чем в 2008-ом

За первые семь суток 2009 года по сравнению с началом 2008 года количество зарегистрированных преступлений в Крыму сократилось на 20% до 838.

Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму отмечает, что 2009 год в автономии начался более спокойно в криминальном плане, чем 2008-ой.

По данным милиции, не зарегистрировано ни одного убийства (в прошлом году в это время произошло одно убийство).

В начале этого года произошло 4 тяжких телесных повреждений (в первую неделю прошлого года их было 6). Все они, как и в 2008 году, раскрыты.

Меньше стало грабежей (19 против 25), краж (221 против 269), хулиганств (68 против 142). В начале этого года не было ни одного угона автомототранспорта (в начале 2008 году - 3).

Количество разбойных нападений осталось на том же уровне - по 3 (как в 2008 году, так и в 2009 году). Одно разбойное нападение в Армянске, где в начале январе 2009 года была ограблена касса помещения игральных автоматов, не раскрыто.

Сократилось количество пострадавших от неосторожного обращения с пиротехническими изделиями (4 против 6).