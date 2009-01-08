Ялта увидит «Свет Рождества»

В Ялте проходит детский кинофестиваль «Свет Рождества».

Как сообщает пресс-секретарь мэра Ялты Татьяна АГАРКОВА, фестиваль организован совместными усилиями Русской Православной Церкви и «Фондом Ролана Быкова».

В его программе - ретроспектива лучших детских и юношеских фильмов на тему новогодних и рождественских праздников, а также «конкурсы творческого характера»: рисунки, сочинения, видео и аудиосюжеты по теме просмотренных фильмов.

Детский кинофестиваль продлится до 11 января (включительно) в школе имени святой Великой Княжны Ольги Николаевны при храме св. Иоанна Златоуста.