Погода в Крыму до конца недели

8 января в Крыму без существенных осадков, гололед, местами порывы ветра 15-20 м/с.

Днем местами налипание мокрого снега, температура воздуха днем составит от 1° мороза до 4° тепла.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в пятницу, 9 января, в Крыму ночью ожидается снег (мокрый снег), температура воздуха составит 6-11° мороза. Днем без осадков, от 5° мороза до 0°.

В субботу в Крыму ночью и днем будет идти снег, мокрый снег. Ночью 6-11° мороза, днем 1-6° тепла.

В воскресенье на Крымском полуострове ночью и днем - снег. Ночью 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.