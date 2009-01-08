Два футболиста покинули команду «Таврия»

Два футболиста – нападающий Владимир ГОМЕНЮК и голкипер Андрей ДИКАНЬ – покинули симферопольскую «Таврию».

Как сообщает пресс-служба спортивного клуба «Таврия», В.ГОМЕНЮК переходит в днепропетровский клуб «Днепр», а А.ДИКАНЬ принял предложение российского «Терека» (Грозный).

По информации почетного президента спортклуба «Таврия» Сергея КУНИЦЫНА, подписан многоступенчатый контракт о переходе В.ГОМЕНЮКА в «Днепр». Контракт еще предстоит согласовать. «Так, в частности, сумма отступных за ГОМЕНЮКА будет зависеть от того, подойдут ли «Таврии» два игрока, находящиеся в сфере финансовых интересов днепрян, – вратарь Артем КУСЛИЙ из «Днепра» и защитник Антон МОНАХОВ из «Нефтяника-Укрнефти». Оба футболиста проведут с таврийцами учебно-тренировочный сбор в Алуште (10-23 января)», – сообщает пресс-служба «Таврии».

А у А.ДИКАНЯ в декабре истек срок годичного контракта с «Таврией». Футболист после некоторых раздумий отказался продлевать соглашение с крымчанами и принял предложение «Терека».