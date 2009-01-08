Бездомный погиб в 6-метровом колодце теплотрассы в Евпатории
09:35, 08 января 2009Крым
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Тело достали спасатели
В Евпатории в колодце теплотрассы (глубина колодца около 6 метров) обнаружен бездомный мужчина без признаков жизни.
Как сообщает сегодня пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, сообщение о том, что в колодце находится тело мужчины без определенного места жительства поступило утром 7 января.
Тело с помощью спасательной веревки подняли на поверхность. Возраст погибшего мужчины - около 40 лет.
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