Бездомный погиб в 6-метровом колодце теплотрассы в Евпатории

В Евпатории в колодце теплотрассы (глубина колодца около 6 метров) обнаружен бездомный мужчина без признаков жизни.

Как сообщает сегодня пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, сообщение о том, что в колодце находится тело мужчины без определенного места жительства поступило утром 7 января.

Тело с помощью спасательной веревки подняли на поверхность. Возраст погибшего мужчины - около 40 лет.