В Симферополе открывается фестиваль «Рождество в Тавриде»
09:00, 08 января 2009Крым
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Билеты можно получить бесплатно
В четверг, 8 января, в Симферополе откроется фестиваль искусств «Рождество в Тавриде».
Мероприятие организовано по инициативе и при поддержке председателя Совета министров Крыма Виктора ПЛАКИДЫ по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.
Как сообщили в пресс-службе крымского правительства, в фестивале примут участие профессиональные, любительские творческие коллективы и исполнители Крыма (в том числе детские хоры и ансамбли).
Фестиваль искусств «Рождество в Тавриде» будет общедоступным – пригласительные билеты можно получить бесплатно в Крымской филармонии.
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