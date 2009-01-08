В Симферополе открывается фестиваль «Рождество в Тавриде»

В четверг, 8 января, в Симферополе откроется фестиваль искусств «Рождество в Тавриде».

Мероприятие организовано по инициативе и при поддержке председателя Совета министров Крыма Виктора ПЛАКИДЫ по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

Как сообщили в пресс-службе крымского правительства, в фестивале примут участие профессиональные, любительские творческие коллективы и исполнители Крыма (в том числе детские хоры и ансамбли).

Фестиваль искусств «Рождество в Тавриде» будет общедоступным – пригласительные билеты можно получить бесплатно в Крымской филармонии.