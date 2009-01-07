Ющенко и Тимошенко поздравили украинский народ с Рождеством

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО желает соотечественникам по случаю Рождества Христова доброй доли, уверенности, веры и стойкости.

Об этом говорится в рождественском поздравлении В.ЮЩЕНКО украинскому народу, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Доброй доли я желаю каждому нашему дому и особенно тем, которые отстроены после ненастья или построены, чтобы впервые встретить Рождество Христово. Доброй доли я желаю всему нашему государству и всей всемирной Украинской семье. Дай Боже всем нам счастья, здоровья и достатка. Давайте любить друг друга. Уважать друг друга. Приветствовать вечное рождение Бога. Христос рождается! Славим Его!", - сказал Президент Украины.

А премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО желает всем украинцам семейного добра и любви.

“Среди великих христианских праздников этот праздник Надежды, а Воскресенье или Пасха – праздник Победы. Без надежды не бывает победы. Эти два праздника вселяют в нас веру во все светлое и счастливое, учат не разочаровываться, когда подвергаешься ежедневным испытаниям”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО в поздравлении с Рождеством.

Премьер выразила уверенность, что именно вера нужна каждому из нас. “Пусть Вифлеемская звезда, воссиявшая больше двух тысяч лет назад и известившая о рождении маленького Иисуса, станет для каждого из нас символом непобедимости добра и любви. Мы с надеждой преодолеем все трудности! Верю, что все будет хорошо!”, - сказала глава правительства. “Семейного добра и любви, красоты и воодушевления, Божьей помощи и покровительства”, - пожелала премьер.