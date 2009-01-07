Православные празднуют Рождество Христово.

Рождество Христово, Предвечерие или преддверие которого отметили 6 января верующие православных Церквей, придерживающихся Юлианского календаря, в хронологическом порядке занимает первое место в литургическом цикле, посвященном земной жизни Иисуса Христа.

По традиции Восточной Церкви, празднованию Рождества Христова предшествует сорокадневный пост, который начинается 15 ноября по старому или 28 ноября по новому стилю. Он называется Рождественским, или Филипповым (поскольку канун поста выпадает на день памяти апостола Филиппа - 14 ноября).

Праздник Рождества Христова имеет пять дней предпразднества и шесть дней послепразднества, которое завершается праздником Обрезания.

В день Предвечерия праздника, верующие должны были соблюдать особо строгий пост. День этот получил название Сочельник, поскольку церковный устав предписывает в это время употреблять в пищу сочиво (кутью) - размоченные и разваренные зерна пшеницы, чаще с медом, а также бобы, горох и овощи.

Кстати, Сочельник бывает дважды в год - накануне Рождества Христова и Крещения. По традиции, в этот день, придя из храма после утреннего богослужения, верующие воздерживаются от принятия пищи до появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. По евангельскому преданию, увидев ее, восточные мудрецы пришли поклониться младенцу Христу и принесли ему богатые дары.

В Предвечерие праздника Церковь воспоминает ветхозаветные пророчества и события, относящиеся к Рождеству Спасителя.

Дни рождественских торжеств совпадали с двенадцатидневным циклом языческих празднеств, посвященных зимнему солнцестоянию, знаменовавшему начало новой жизни и обновление природы (сатурналий у романских народов, зимних святок, или коляд у славян и т.д.). Поэтому в разных странах праздник Рождества впитывал в себя многие обряды и обычаи этих празднеств. К ним относятся колядки - костюмированные шествия со звездой и песнопениями, вечерняя трапеза в сочельник, состоящая из 12 постных блюд.